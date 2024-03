Analfabetismo entre negros é o dobro de brancos; Nordeste tem maior taxa

Analfabetismo entre idosos desafia cumprimento de meta

Brasil cumpriu meta de redução do analfabetismo com um ano de atraso. O PNE (Plano Nacional de Educação) previa que o país reduzisse a taxa a no máximo 6,5% até 2016, o que aconteceu no ano seguinte. A região Norte, porém cumpriu a meta só em 2022, e o Nordeste ainda está longe de atingi-la.

PNE prevê erradicar analfabetismo até o fim deste ano.

Não vamos conseguir [bater a meta] por uma razão simples: o analfabetismo está concentrado nas faixas etárias mais velhas, o que mostra que é fundamental uma política pública de ensino para jovens e adultos. Aí está um nó, e temos evoluído pouco nesta faixa etária. Dificilmente vamos atingir a erradicação proposta tão cedo.

Sergio Leite, professor titular aposentado no Departamento de Psicologia Educacional da Unicamp