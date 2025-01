USP fica entre as 100 melhores do mundo em 5 áreas do conhecimento, aponta ranking

Nas áreas de Ciências da Computação, Engenharia, Ciências Físicas e Psicologia, o Brasil não teve nenhuma universidade classificada entre as 150 melhores do mundo.

As universidades americanas ocupam a primeira posição em nove áreas - só perdem em Ciências da Computação e em Medicina e Saúde, lideradas pela inglesa Universidade de Oxford. A Universidade Stanford e o Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) foram as instituições que conquistaram mais áreas, três cada.

Nesta sétima edição, o ranking THE by Subject atualizou sua metodologia, passando a empregar os mesmos 18 indicadores utilizados no ranking mundial, adaptados para cada área de conhecimento:

Ambiente de aprendizagem;

Ambiente de pesquisa: volume, renda e reputação;

Qualidade da pesquisa: força, excelência e influência da pesquisa;

Perspectiva internacional: pessoal, estudantes e pesquisa; e

Indústria: renda e patentes.

A USP tradicionalmente se destaca entre nos ranking globais, frequentemente sendo a melhor entre as universidades latino-americanas. No ranking geral da THE divulgado no final de 2024, a USP foi classificada na 199ª posição, voltando a figurar entre as 200 melhores universidades do mundo, posição que não alcançava desde 2013.

Já no THE Latin America University Ranking, que avalia apenas as latino-americanas, a universidade paulista retomou a liderança, posição que não ocupava desde 2017.