Instituto Proa oferece curso gratuito para jovens em busca do 1º emprego

O Instituto Proa está com inscrições abertas até 15 de maio para um curso online destinado a jovens de 17 a 22 anos em busca do primeiro emprego.

O que aconteceu

São oferecidas 35 mil vagas, e as aulas começam em 27 de maio. As vagas são exclusivas para estudantes que concluíram o ensino médio em escolas públicas ou que vão concluir os estudos neste ano.

A inscrição para o processo seletivo deve ser feita no site do Proa. É preciso responder a um teste básico de língua portuguesa e raciocínio lógico. Se o candidato for aprovado, a próxima etapa é a matrícula.