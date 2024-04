UFS é condenada por transfobia após utilizar 'nome morto' de aluna

A Instituição exigiu que Brunna apresentasse documentos antigos. Ela conta ter recebido uma ligação de uma funcionária com o pedido para que ela não perdesse a vaga. ''Fiquei revoltada, falei que na lista de aprovação estava Brunna, então por que eu teria que enviar documentos antigos já que fui aprovada como Brunna?'', disse ao UOL.

Defesa acusa a administração de ter alterado manualmente o nome da estudante para o masculino no sistema. ''Foi um comportamento de transfobia porque teve esse ato ativo de mudança no sistema'', explicou o advogado Carlos Henrique Andrade. Os dados do comprovante de matrícula foram mudados, constatou Brunna após comparar com a primeira impressão do documento.

UFS deverá pagar uma indenização de R$ 7 mil por danos morais à aluna. Brunna relata que ficou ''muito depressiva, sem vontade de sair de casa''. A decisão foi expedida na última sexta-feira (19) e a Universidade ainda poderá recorrer.

Universidade alegou durante o processo que não houve transfobia. A Instituição disse que ocorreu a ''simples falta de atualização do sistema interno''. O UOL tenta contato com a UFS, e o espaço segue aberto para manifestação.