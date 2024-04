Enem 2024: Pedido de isenção da taxa de inscrição pode ser feito até sexta

Termina nesta sexta-feira (26) o prazo para pedir isenção do pagamento da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024.

O que aconteceu

Os pedidos devem ser feitos na Página do Participante, com login único do gov.br. Têm direito à gratuidade os estudantes de escola pública cursando a 3ª série do ensino médio no ano de 2024, e quem fez todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola privada.

Pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica também têm direito. Elas precisam ter registro no Cadastro Único para programas sociais do governo federal (CadÚnico). Também têm isenção os participantes do programa Pé-de-Meia, do Ministério da Educação.