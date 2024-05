Enchente traz desafios à educação: Como gaúchos farão Enem?, diz Melchionna

Direto do RS: Em Gramado, quem depende de turismo não tem mais cliente

A dificuldade de recuperação econômica preocupa quem depende do comércio em um dos principais destinos de inverno do país, a cidade de Gramado (RS), relatou o repórter Luís Adorno no UOL News desta sexta-feira (17). Ao lado do cinegrafista Marcelo Ferraz, ele percorre as principais regiões afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Comerciantes afirmam que não há mais clientes no município que viu desmoronar uma de suas ruas no início da semana.

Há uma preocupação muito grande entre os comerciantes, quem depende do turismo, porque não há mais clientes. Gramado é essa situação.



Ainda em relação ao turismo, enquanto a gente se preparava para entrar [ao vivo], um comerciante chegou aqui falando que ao mostrar somente a cratera, a gente tá atrasando a chegada dos turistas.

Gramado vive agora dois dilemas: o primeiro é com relação às pessoas que vivem sobretudo na parte mais alta; o segundo é em relação ao turismo. Mais de 80% da economia local vem do turismo.