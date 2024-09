Oração para São Cosme e Damião: como rezar para os protetores das crianças

A tradição cristã afirma que eles eram médicos que praticavam a medicina de forma altruísta, recusando pagamento por seus serviços. Esse gesto altruísta era um reflexo de sua profunda fé cristã, que os levou a tratar os doentes e feridos como uma expressão de amor ao próximo.

O contexto histórico em que viveram não era favorável à prática do cristianismo. Estamos falando do Império Romano, onde a fé cristã era frequentemente perseguida. Foi essa perseguição que levou São Cosme e São Damião ao martírio.

Por causa de sua fé inabalável, eles foram brutalmente executados por ordem do imperador Diocleciano no início do século 4º. A forma de martírio escolhida foi a decapitação, e eles morreram juntos, supostamente no dia 27 de setembro, como haviam vivido, como irmãos inseparáveis em sua fé e em sua missão.

O martírio desses irmãos não só os tornou santos, mas também desencadeou uma devoção que se espalhou ao longo dos séculos. Suas relíquias estão preservadas em uma igreja em Roma, e a devoção a eles se espalhou por todo o mundo cristão.

Por que a data gera confusão?

A determinação da data oficial de celebração para São Cosme e São Damião sofreu mudanças ao longo dos anos. Até 1969, a data era unânime em 27 de setembro, mas uma reforma no calendário católico alterou para 26 de setembro.