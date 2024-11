Fuvest 2025: veja notas de corte da 1ª fase e cursos mais concorridos

As notas de corte dos cursos disponíveis no vestibular da Fuvest 2025 foram divulgadas nesta sexta-feira (22). O candidado pode ter acesso ao cálculo das notas de corte (clique aqui).

O que aconteceu

Medicina é o curso com a maior nota de corte, em ampla concorrência, com 79 pontos. Engenharia Aeronáutica, com 73 pontos, e Relações Internacionais e Psicologia, ambas com 66 pontos, aparecem na sequência da lista (veja abaixo o top 10).

As provas da segunda fase da Fuvest estão previstas para os dias 15 e 16 de dezembro. A lista dos candidatos aprovados para a segunda fase e os locais de prova serão divulgados em 2 de dezembro, a partir de 12h (de Brasília).