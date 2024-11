Fuvest muda local de prova em Pirassununga devido a estragos por chuva

Ao todo, mais de 100 mil candidatos devem fazer a prova. Exames serão aplicados em 31 cidades da região metropolitana de São Paulo, do interior e do litoral do estado.

Segunda fase acontece nos dias 15 e 16 de dezembro. Já as provas de competências específicas devem ocorrer entre 9 de dezembro e 9 de janeiro, de acordo com os cursos.

Resultado final deve ser divulgado em 24 de janeiro. A previsão é de que o período de matrículas aconteça entre 28 e 31 de janeiro.