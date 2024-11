Fuvest 2025: com 107 mil concorrentes, 1ª fase do vestibular acontece hoje

Acontece neste domingo (17) a primeira fase do vestibular da USP (Universidade de São Paulo). Segundo a Fuvest (Fundação Universitária para o Vestibular), 107.330 pessoas estão inscritas para 8.147 vagas de graduação.

Detalhes sobre o vestibular

O local de prova da primeira fase da Fuvest está disponível desde 1º de novembro na área do candidato, no site da Fuvest. Basta fazer o login e consultar. O teste será aplicado em 32 cidades da região metropolitana de São Paulo e em cidades do interior e litoral paulista.

Os portões se abrem às 12h e fecham às 13h, quando a aplicação começa. O horário máximo para terminar a prova é às 18h, e a partir das 16h o candidato pode deixar o local de prova se quiser.