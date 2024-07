China antiga (2): As cinco primeiras dinastias chinesas

A demanda por seda chinesa estava alta em mercados como a Pérsia, a Turquia, a Índia e até o Império Romano. Os dois impérios, Romano e Chinês, sabiam um da existência do outro, mas a enorme distância, aliada a dificuldade de transporte da época, tornou inviável um contato mais estreito entre eles.

Durante a Dinastia Han, a China conheceu um considerável aumento da população e uma série de avanços técnicos. Entre esses avanços estavam a invenção do carrinho de mão (bastante útil para transportar cargas pesadas em caminhos estreitos e tortuosos); o aperfeiçoamento da produção de ferro (com o qual faziam objetos como espadas e estribos) e a invenção do moinho movido a água, usado para moer cereais e na fundição de ferro e cobre.

Revoltas camponesas

Apesar do desenvolvimento técnico, os camponeses, que constituíam a imensa maioria da população, continuavam enfrentando condições ainda muito precárias de vida. Por isso, durante os dois primeiros séculos da Era Cristã, ocorreram violentas revoltas camponesas que foram duramente reprimidas. Segundo historiadores da corrente marxista, especialmente nos países que adotaram o regime socialista, a escravidão por dívidas era comum na China durante a Dinastia Han.

Outros historiadores discordam, afirmando que não existia escravidão, mas sim uma forma de servidão. Em todo caso, escravos ou servos, a certeza é uma só: os camponeses viviam em condições miseráveis e eram extremamente explorados pelos poderosos.

As revoltas camponesas contribuíram para o enfraquecimento do Império, o que trouxe o fim do domínio dos Han. O Império da China acabou se dividindo em três reinos: Wei (no norte), Wu (no oeste) e Shu (no leste e no sul). Essa divisão em três reinos durou do ano 220 ao ano 265 da Era Cristã.