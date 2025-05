Independência da Argentina: Espanha enfrentou luta por autonomia e influência inglesa

Dentro do processo de colonização espanhola da América, o Vice-Reino do Rio da Prata (ou Vice-Reino do Prata) foi o último fundado pela Espanha. Por ser muito distante da Europa e não possuir metais preciosos, a região não atraiu o interesse espanhol, o que permitiu aos colonos, durante muitas décadas, o gozo de ampla autonomia.

Somente quando a presença portuguesa —bem como o contrabando da prata extraída da Bolívia— cresceu na Bacia Platina é que os espanhóis resolveram dar mais atenção ao extremo sul da América, fundando ali um vice-reino (1776) que incluía parte da atual Bolívia e os territórios que hoje correspondem ao Paraguai, ao Uruguai e à Argentina.

Apesar de Buenos Aires ter se tornado a capital do vice-reino, a histórica autonomia das províncias se impunha como realidade política e econômica na região. Enquanto os portenhos (ricos comerciantes criollos, habitantes de Buenos Aires) buscavam centralizar a administração, no Uruguai, no Paraguai, no distante Alto Peru (Bolívia) e nas províncias do interior da Argentina imperava uma administração local que se recusava a cumprir as ordens vindas da capital.