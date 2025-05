Reino de Espanha: o primeiro império global da era moderna

Isabel foi a terceira filha do rei Juan 2º e estava com três anos de idade quando seu pai faleceu. Enquanto Henrique, seu irmão mais velho, herdava o trono de Castela, ela teve que ir morar na aldeia de Arévalo.

Dez anos se passaram até que Isabel pudesse voltar para a corte sob a tutela de seu irmão Henrique. Mas não demorou muito para que o rei fosse deposto e seu irmão mais novo, Afonso, tomasse seu lugar. Essa conspiração ocorreu somente por que Afonso tinha apenas 11 anos de idade e seria facilmente manipulado pelos nobres que desejavam o poder.

A princesa das Astúrias

Esse arranjo, entretanto, durou apenas três anos e terminou com a morte inesperada de Afonso. Os conspiradores voltaram então seus olhos para Isabel e a coroaram "princesa das Astúrias", pensando que uma menina com apenas 16 anos poderia ser controlada com facilidade. Mas estavam enganados.

Castela e Aragão eram os reinos católicos mais influentes da região e, desde o início da Guerra da Reconquista no século 8º, lideravam os hispânicos contra os invasores mouros. Isabel sabia que precisava de um aliado poderoso para conseguir reinar com segurança e por essa razão, dentre vários pretendentes, escolheu o rei Fernando 2º de Aragão. Casaram-se em 1469 e deram início à formação do Reino da Espanha.

Desde o princípio, o processo de centralização política que propuseram foi lento e marcado por conflitos, pois as ligas dos nobres, chamadas banderías, se recusavam a aceitar o domínio castelhano e aragonês. Mas Isabel e Fernando, que eram chamados de os Reis Católicos, souberam canalizar os interesses militaristas e religiosos dos hispânicos para a Guerra da Reconquista contra os inimigos mouros.

Enquanto esse objetivo não era alcançado, os Reis Católicos cuidavam de outras frentes e em 1474 enviaram uma expedição para conquistar as Ilhas Canárias, primeira etapa da expansão marítima espanhola. Em razão desse episódio, foi assinado com Portugal em 1479 o Tratado de Alcáçovas, que garantiu para o reino espanhol o domínio marítimo atlântico até aquele arquipélago.