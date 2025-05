Independência do Chile: estratégia militar garantiu libertação

A estratégia foi ousada: atravessar a Cordilheira dos Andes e dividir o exército (em torno de 5 mil homens) em 6 batalhões que caminhariam em sincronia e atacariam o Chile em pontos diferentes, dificultando a organização das tropas espanholas. Nesse processo, foi essencial a colaboração do líder guerrilheiro chileno Manuel Rodriguez, que, ao mesmo tempo em que desgastava as tropas espanholas no território chileno, passava informações à organização do Exército Libertador.

Em 12 de fevereiro de 1817, San Martín e O'Hoggins tomaram Santiago. O'Higgins foi aclamado Ditador Supremo. Exatamente um ano depois, foi proclamada a independência.

As batalhas contra os espanhóis, no entanto, só terminaram em abril de 1818, na Batalha de Maipú, quando os dois generais, San Martín e O'Higgins, se encontraram e se confraternizaram no chamado "Abraço de Maipú".