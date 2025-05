Império português e a expansão marítima: causas da epopeia portuguesa

Nobreza e burguesia

Dessa forma, como consequência dos dois fatores apontados acima, temos um terceiro ponto: a rivalidade entre a nobreza do interior e a burguesia do litoral. A burguesia desejava a autonomia e a expansão econômica de Portugal, enquanto a nobreza, senhora das armas, queria uma maior aliança com os castelhanos na luta contra os invasores muçulmanos.

A conciliação de tais interesses foi habilmente realizada pelo centralismo dos reis da dinastia de Avis, pois, ao se iniciar a expansão marítima —com a conquista de Ceuta, em 1415—, o reino português, ao mesmo tempo, deu à nobreza a realização de seu potencial militar e religioso (uma guerra santa contra os infiéis muçulmanos) e aos mercadores a possibilidade de expansão de seus negócios no norte da África. Tudo isso, a partir do controle do Estado português: cabiam ao rei todas as decisões.

Aumento da população

Além dessas questões, não podemos esquecer que a população europeia crescia, sua necessidade de alimento e de bens era cada vez maior. Com as Cruzadas no Oriente e o aumento das transações comercias europeias, faltavam metais que pudessem ser transformados em moeda, em dinheiro. E os portugueses tinham a possibilidade de buscar em outras terras, cruzando os mares, uma solução para esses problemas.

Dessa forma, o Estado português passou a ser o grande mercador, pois, para estabelecer praças comerciais na África, seriam necessários fortificações, feitorias, navios, arsenais... E só um Estado organizado e centralizado poderia dispor de dinheiro e homens para tanto.