Império português e a conquista da África: Fernão Gomes, Diogo Cão e Bartolomeu Dias

Por essa mesma época, Cristóvão Colombo, navegador genovês, procurou dom João 2º e propôs uma expedição para as Índias, que partiria em direção ao ocidente e contornaria o globo até a Ásia. Dom João não aceitou a proposta de Colombo. Apesar de a viagem ser extremamente ousada, talvez outros motivos tenham levado o rei de Portugal a não patrocinar Colombo.

Pouco se sabe sobre os descobrimentos portugueses dessa época. Por motivos diplomáticos, todas as viagens, mapas e rotas eram mantidos em sigilo. Os documentos portugueses que poderiam nos dar alguma informação foram soterrados por um terremoto que destruiu Lisboa no século 18. Sabe-se hoje que outros navegadores a serviço do rei (como por exemplo, Duarte Pacheco Pereira), fizeram algumas viagens. Mas não existem documentos que comprovem tais expedições.

Dessa forma, acredita-se que dom João 2º recusou os serviços de Colombo pelo fato de já possuir mais informações (sobre a travessia para as Índias) do que os documentos que temos hoje comprovam.

Tratado de Tordesilhas

Quando Colombo chegou à América (1492), dom João 2º, valendo-se do Tratado de Alcáçovas e da bula papal Romanus Pontifex, conseguiu negociar com a Espanha um novo acordo, o Tratado de Tordesilhas (1494), que dividia o mundo a partir de um meridiano traçado a 370 léguas a oeste de Cabo Verde. Assim, as terras a oeste desse meridiano pertenceriam à Espanha e as terras a leste pertenceriam a Portugal.

Apesar das tentativas de dom João 2º, os portugueses só chegaram às Índias no reinado de dom Manuel 1º, o Venturoso. Enquanto os reis de Portugal contavam com grande apoio da burguesia, a nobreza portuguesa se opunha ao projeto de chegar à Ásia, pois tinha seu status e seus rendimentos garantidos com as regiões que já dominava: o norte da África e a Guiné. Ao mesmo tempo, a expansão pelo Oceano Índico aumentaria o gasto com a manutenção da rota e das novas praças comerciais.