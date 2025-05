O Império português chega às Índias: Vasco da Gama e o avanço comercial

Em maio de 1498 Vasco da Gama e seus homens aportaram em Calicute: estava traçada a rota portuguesa até o rico comércio oriental. E apesar da relação nada amistosa entre portugueses e indianos, acredita-se que essa primeira viagem às Índias rendeu a Portugal um lucro de 6.000%.

Vasco da Gama ainda retornou duas vezes à Índia, com o objetivo de submeter a região. Usando de grande poderio militar e colocando hindus contra muçulmanos, os portugueses fundaram feitorias em Cochim, Cananor, Goa, Diu e em outras praças de comércio da Índia, organizando o que seria, futuramente, o Estado Português da Índia. Além disso, fundaram fortes em todo litoral da rota do Cabo, para garantir abastecimento aos navios que por ali passassem.

Mas a expansão portuguesa não se deteve no subcontinente indiano. Na 1ª metade do século 16 os navegadores portugueses conquistaram a Ilha do Ceilão, ilhas da Indonésia, Macau (China) e as ilhas do Japão, além do Brasil, do outro lado do Oceano Atlântico. Em todas essas regiões os portugueses fundaram feitorias e fortificações, de forma a garantir seu acesso ao comércio de especiarias, ouro, prata, marfim e escravizados.

A partir de 1499, dom Manuel 1º adotou para si o título de "Rei de Portugal e dos Algarves d'aquém e d'além mar em África, Senhor da Guiné e da Conquista da Navegação e Comércio da Etiópia, Arábia, Pérsia e Índia".

Comércio e escravidão

No século 16, os portugueses mantinham comércio com quase todas as regiões do globo, mas em poucas delas se dedicaram a uma colonização efetiva, pois o maior objetivo era chegar ao comércio local, sem ter maiores gastos. Por isso, com exceção do Brasil e das ilhas africanas, a presença portuguesa ocorreu somente nas regiões litorâneas do Império.