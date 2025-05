Império português e o Período Henriquino: a conquista de Ceuta e a Escola de Sagres

Em 1415, dom João 1º enviou uma expedição militar para conquistar Ceuta (atualmente, um enclave espanhol no Marrocos), importante centro comercial do norte da África controlado pelos muçulmanos. A cidade foi tomada com grande facilidade pelos portugueses, iniciando-se assim a expansão marítima portuguesa ou, como se dizia na época, os descobrimentos.

O termo "descobrimento" tem para a história europeia um sentido específico: conhecer o que antes se desconhecia. E, realmente, as navegações portuguesas significaram uma avalanche de inovações para a mentalidade da época: novas rotas e cartas de navegação, novas tecnologias de marear (outro termo usado pelos portugueses para "navegar"), novas terras, novos povos, línguas e produtos. O mundo antes desconhecido passa a ser conhecido a partir das Grandes Navegações.

Período Henriquino: o descobrimento da África

O mais importante homem da primeira fase da expansão ultramarina foi o infante dom Henrique (1394-1460). Por isso, esses primeiros tempos ficaram conhecidos como Período Henriquino.