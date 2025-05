Pérsia antiga: do Reino Medo ao Império dos Aquemênidas

Durante o 1º milênio, ondas de invasores arianos (indo-europeus) chegaram ao Planalto Iraniano, e alguns deles acabaram por se fixar na região: os medos (ao norte), os persas (ao sul) e os partos (a leste). Os mais antigos registros históricos conhecidos sobre esses povos arianos são encontrados em textos assírios (Mesopotâmia) do século 9º a.C., segundo os quais os medos eram "ladrões e turbulentos", pois medos e assírios lutavam pela região do mar Cáspio.

Infelizmente, os medos não deixaram registros escritos. Assim, só temos conhecimento da visão assíria sobre seus inimigos.

Essa tensão entre medos e assírios foi o que, provavelmente, levou à grande militarização do Reino dos Medos (ou Média). E por isso os medos acabaram dominando elamitas, persas e partos por vários séculos. Além disso, foi a pressão constante dos medos na região do Cáspio que ajudou a por fim ao Império Assírio na Mesopotâmia, em 612 a.C., colaborando para o surgimento do 2º Império Babilônico.

Ao mesmo tempo em que o Reino da Média se impunha à Mesopotâmia e aos povos do Planalto Iraniano, também avançava na direção da Anatólia (atual Turquia).

Os aquemênidas

Em 550 a.C., Ciro 2º, um governante persa, venceu a Média e unificou persas e medos, iniciando o Império Persa sob a dinastia dos aquemênidas.