Irã ontem e hoje: síntese histórica

A partir de então, o governo de Pahlevi se tornou ditatorial. As reformas introduzidas, na chamada Revolução Branca, visavam principalmente: a modernização do Irã (ampliando as relações do Irã com os Estados Unidos) e a separação entre o Estado e o clero xiita (sendo que a maioria da população iraniana é xiita).

Qualquer oposição às medidas tomadas pelo xá era reprimida pela brutal Savak —polícia política iraniana. A censura agia de forma a proibir tanto as organizações trabalhistas quanto os nacionalismos —e até mesmo os ideais religiosos.

O governo iraniano mostrava ao mundo um Irã moderno, símbolo de desenvolvimento. Ao mesmo tempo, os governos ocidentais acreditavam que o Irã era a possibilidade de "evolução" dentro Oriente Médio, região considerada por eles como pobre e retrógrada. O fato de o Irã possuir uma das maiores reservas de petróleo do mundo justificava o grande apoio militar e econômico recebido pelo xá, principalmente dos Estados Unidos.

Mas a repressão da Savak descontentava todos os setores da sociedade, que viviam em condição de pobreza, apesar de toda a pompa e riqueza ostentada pela monarquia. Além disso, a rápida ocidentalização do país amedrontava o povo, que desde muito tempo lutava para manter sua cultura persa milenar.

Em meados da década de 1970, na cidade de Qom, principal centro religioso do Irã, o clero xiita iniciou um amplo movimento exigindo a democratização do país, com apoio da elite comercial local, que se ressentia do controle econômico estrangeiro.

Em pouco tempo, esse movimento se expandiu para as regiões industrializadas, levando à adesão dos operários. Desse momento em diante, foram os trabalhadores das fábricas (a maior parte delas estrangeiras) que lideraram a luta democrática e anti-imperialista: a grande greve de outubro de 1978 acirrou o embate entre a monarquia ditatorial e o movimento popular.