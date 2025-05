Pérsia e Império Helenístico: de Alexandre Magno à invasão árabe

No final de 333 a.C., Alexandre recusou um acordo de paz oferecido por Dario, e conquistou a Síria. Uma a uma, as satrapias do Império Persa foram caindo sob o domínio de Alexandre. Inclusive no Egito, o rei macedônico foi recebido com todas as honras e ganhou o título de faraó, por libertar o povo egípcio do Império Persa.

O último enfretamento entre Dario e Alexandre aconteceu na batalha de Gaugamela (Mesopotâmia), em 331 a.C. Acredita-se que Dario contava com uma força de mais de 160 mil homens na infantaria e 45 mil cavaleiros de diversas nações orientais submetidas aos persas, enquanto Alexandre dispunha de 40 mil homens na infantaria e 7 mil na cavalaria.

A ousadia de Alexandre, que atacou primeiro, assustou os persas. Ao conseguirem abrir uma brecha nas fileiras dos persas, os invasores causaram grande confusão, o que permitiu que Alexandre fosse atrás de Dario, que se posicionava ao longe, sem participar da batalha. Mais uma vez o imperador persa fugiu, o que acabou por levar os greco-macedônicos à vitória decisiva.

Dario 3º, o último imperador dos aquemênidas, foi perseguido pelas tropas de Alexandre, que o encontraram já morto, assassinado por um traidor, na região do mar Cáspio (330 a.C.).

Os selêucidas

Alexandre Magno morreu muito jovem, em 323 a.C., deixando um império ainda maior do que tinha sido o império persa dos aquemênidas (da Grécia ao Punjab).