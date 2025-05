Unificação italiana: Casa da Savoia e Garibaldi foram personagens centrais

A conquista dos últimos territórios

É evidente que a luta pela unificação foi, também, uma disputa entre concepções e projetos políticos diversos. Socialistas, monarquistas e nacionais-democráticos eram alguns dos grupos que disputavam o poder.

Ao final, o regime político adotado pela Itália expressou a vitória de um deles: a burguesia industrial nortista. Esta havia crescido bastante com o desenvolvimento econômico do norte italiano, em contraste com a parte sul da península. A ela interessava um processo de unificação rápido, que levasse à formação de um estado forte. Daí, portanto, seu apoio à investida promissora da casa de Savoia.

Em 1861, Vitor Emanuel 2º foi proclamado rei da Itália, transferindo a capital para a cidade de Florença. Restavam ainda dois importantes territórios a serem conquistados: Veneza e Roma. A anexação do reino de Veneza aconteceu em 1866. Naquele ano ocorreu a Guerra Austro-Prussiana. Com a vitória da Prússia, a Itália, que havia lutado contra a Áustria no conflito, recebeu em troca o território de Veneza.

Quanto a Roma, sua anexação foi mais complexa, num processo que só terminou no século 20. Na primeira tentativa de tomada da cidade, Napoleão 3º viera em socorro do papa. Mas em 1870 seus esforços estavam concentrados na Guerra Franco-Prussiana, o que abriu caminho para os italianos ocuparem a cidade. A Igreja, que já tinha perdido vários territórios, ficou, então, restrita ao Vaticano.

A derrota da Áustria na Primeira Guerra Mundial também garantiu à Itália as cidades de Trieste e Trento. E em 1929, pelo Tratado de Latrão, o impasse com a Igreja foi solucionado com a criação do Estado do Vaticano. A Itália, assim, ganhava sua feição atual.