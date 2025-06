Aspas: como utilizar esse recurso gráfico

"Para mim, 2011 começou hoje, e nos focamos em aprender o máximo sobre os novos pneus", falou o alemão, que volta a treinar hoje.

Também é possível usar aspas nos trabalhos escolares, marcando um trecho que foi copiado exatamente do modo como estava no texto pesquisado. Nesse caso, o recurso gráfico indica que o trecho pertence a outro autor, por isso, a ausência de aspas caracteriza apropriação indevida do texto alheio, ou seja, crime de plágio.

Em transcrições com mais de um parágrafo, colocam-se aspas no começo de cada parágrafo, mas apenas no final do último.

Quando houver aspas no trecho que está sendo copiado (citado), usam-se aspas simples (' ') na citação interna, diferenciando-a da citação maior:

O autor afirma que "por pressão da direita conservadora, a 'generosidade natalina' norte-americana excluiu os países pobres de certos programas de benefícios".

Quanto à pontuação, ficará dentro das aspas se a frase estiver completa; se o trecho entre aspas estiver dentro de outro período, o ponto ficará fora. Exemplos: