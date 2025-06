Gabriela Cravo e Canela: síntese da obra

Trata-se de uma história de amor entre Gabriela, a morena feita de cravo e canela, que conquista o amor do árabe Nacib e desafia os costumes de sua época. O romance é ambientado na Ilhéus dos anos 1920, uma cidade do interior baiano que passa por súbitas transformações graças à riqueza que a cultura do cacau está trazendo para a região.

Tudo começa quando a cidade está em ebulição com a notícia de um duplo assassinato. O fazendeiro Jesuíno Mendonça, que não era homem de aceitar mansamente que lhe colocassem cornos, matou a tiros sua esposa e o cirurgião-dentista, moço elegante recém-chegado a Ilhéus e pelo visto afeito a conquistas perigosas.

Mesmo envolvido pela comoção dessa notícia de honra e sangue, o árabe Nacib tem que se confrontar com uma brusca mudança, essa sim capaz de afetar seus interesses. Filomena, a cozinheira do seu bar, partiu para viver com o filho, deixando-o justamente às vésperas de um importante jantar encomendado.

Movido pela necessidade urgente de empregar uma nova cozinheira, Nacib acaba encontrando Gabriela, uma sertaneja retirante que chegava à cidade em busca de trabalho. Meio desconfiado dos reais dotes da moça, Nacib arrisca-se a levar a retirante para o seu bar e logo ficará surpreendido pelos predicados de Gabriela, que vão muito além dos segredos da boa cozinha.

Não passará muito tempo antes que Nacib se apaixone pela liberdade, beleza e sensualidade dessa retirante sertaneja e mais cedo ainda perceberá o fascínio que ela desperta em todos que dela se aproximam. Ciúmes, rompimento e reviravolta tomarão conta de uma narrativa envolvente, recheada de tipos e situações pitorescas em que Jorge Amado nos brinda com Gabriela, um dos personagens mais admirados da literatura brasileira.