Tenda dos Milagres: síntese da obra

Causa alvoroço as declarações do estrangeiro, suficiente para pôr toda a imprensa na busca de informações sobre tão afortunado personagem. Que logo se torna objeto de estudo dos eruditos de plantão e foco de não sei quantas homenagens de políticos oportunistas. É impossível não ver nessa passagem a ironia do autor, a registrar nossa cultura colonizada, tão suscetível aos arroubos de qualquer olhar estrangeiro.

Num outro tempo (começo do século 20) está Pedro Archanjo e sua tenda dos milagres. Um mestiço, intelectual autodidata, sem formação acadêmica, mas forjado pela vida, pela vivência das ruas, pelo convívio com seu povo. Um místico, envolvido e digno representante do sincretismo religioso da Bahia, mas ao mesmo tempo uma inteligência racional a serviço de uma causa: a defesa da mestiçagem das raças como elemento de combate ao racismo e a elevação da cultura negra.

Mas Pedro Archanjo é também o amigo fiel, capaz de abdicar em favor do mestre Lídio Corró, de Rosa de Oxalá, o amor de sua vida. A negra Rosa, mulher para muita competência, conforme descreve o autor. Paixão sublimada, mas insuficiente para impedir que Pedro seja um homem de muitos amores, como atestam Kirsi, Sabina, Rosália, Dedé e tantas outras que ficaram pelas ladeiras de sua memória.

Figura central do romance, Pedro Archanjo é um herói combatido pelo poder constituído, mas amado por muitos. Um digno personagem da extensa galeria de tipos da obra de Jorge Amado. Um ser encantado, que permanece imortal nas dobras das lendas criadas pela cultura popular e tão bem retratadas pelo autor.