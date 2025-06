Quincas Berro Dágua: síntese da obra

No desenrolar da história, um belo dia Quincas é encontrado morto na pocilga em que vivia e, avisada da morte, sua filha vê a oportunidade de resgatar o pai da vida indecente que levava, procurando com isso devolver a dignidade da família. Empenha-se então em promover um enterro digno ao morto, esperando com isso, pelo menos em memória, trazer de volta a real identidade do pai e cidadão de bem.

No entanto, o plano é frustrado com a chegada ao velório dos amigos mais íntimos de Quincas Berro Dágua, quatro cachaceiros como ele e que estão inconsoláveis com a morte do companheiro de tantas horas memoráveis. Assim, os amigos Curió, Negro Pastinha, Cabo Martim e Pé de Vento acabam fazendo o morto beber cachaça e o levam para uma última esbórnia.

Segundo o relato do autor, o que se passou então é motivo de controvérsia e as dúvidas sobre a morte de Quincas até hoje geram certa confusão. Enquanto testemunhas do ocorrido narram detalhes absurdos, a família insiste na versão de uma morte tranquila e sem atropelos.

Seja qual for a interpretação que se queira dar ao desfecho da história, a verdade está com Vinicius de Moraes quando disse no prefácio da obra que saímos da leitura desta novela com uma sensação de bem-estar físico e espiritual como só dão os prazeres do copo e da mesa, quando se está com sede ou com fome, e os da cama quando se ama.