Do cineminha na véspera à hora da redação, "gênios" do Enem dão dicas para a reta final

O Enem está chegando, e mais do que saber seu local de prova, é preciso ter em mente uma boa estratégia para aguentar as mais de 4 horas sentado na carteira. O exame será realizado nos dias 5 e 12 de novembro.

Com a ajuda de Expedito Bezerra e Mateus Alves, dois alunos que tiraram notas bem altas em edições anteriores do Enem, o UOL separou algumas dicas preciosas para você seguir na véspera e, principalmente, enquanto estiver fazendo a prova.

Começar pela redação ou pelas questões? O que fazer um dia antes do exame? Mudou a resposta de uma pergunta difícil na hora de passar para o gabarito? Essas são algumas das dúvidas que martelam na cabeça dos candidatos. E os "gênios" apareceram para responder.

Aproveite e leia outras dicas para o Enem:

​E lembre-se: neste domingo (5), ao final da prova do Enem, o UOL transmitirá ao vivo um debate entre professores do Curso Objetivo sobre o tema da redação e as questões de linguagens e ciências humanas. Acompanhe também no UOL a divulgação do gabarito extraoficial da prova e a correção online comentada das 90 perguntas do primeiro dia do exame.