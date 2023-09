Equações de 2º grau: Saiba como resolver e entenda a Fórmula de Bhaskara

Se a for igual a zero, o que temos é uma equação do 1o grau, logo - para ser uma equação do 2o grau - o coeficiente a não pode ser igual a zero.

a é o coeficiente do termo que possui a incógnita ao quadrado (x2);

b é o coeficiente do termo que possui a incógnita (x);

c é o coeficiente do termo independente.

Na equação - 34a² + 28a - 32 = 0 tem-se:

a = - 34

b = 28

c = - 32

Mas e na equação 10x - 3x² = 32 +15x² ?

Como se viu acima, é possível reduzir a equação à sua forma geral: