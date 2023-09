O que é limerique? Veja exemplos e como escrever

Apesar do nome curioso, o limerique nada mais é que um tipo de poema bem curto inspirado em temas completamente aleatórios, que podem ir do cômico ao absurdo. Composto por cinco versos rimados, a sonoridade é um diferencial no resultado final.

Para escrever um limerique é importante obedecer à sua estrutura com rimas aabba. Na prática: o primeiro verso rima com o segundo e o quinto; já o terceiro e quarto versos rimam entre si.

Além de divertidos e geralmente acompanhados de ilustrações, os limeriques costumam ser a melhor opção para apresentar o mundo da poesia às crianças. Menores que um poema tradicional, a prática permite que os pequenos explorem a escrita e deixem a imaginação voar sem amarras.