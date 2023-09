Atividades de primavera para educação infantil: Veja 6 ideias para utilizar

A primavera é uma estação que encanta pessoas de todas as idades, mas especialmente as crianças. Com seu renascimento da natureza e flores coloridas, a primavera oferece uma oportunidade para envolver as crianças em educativas e divertidas atividades para educação infantil.

Abaixo, sugerimos seis atividades envolventes e educativas para desenvolver na educação infantil durante esta estação.