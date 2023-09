Ministro da Educação diz que não dá para formar bom professor a distância

O ministro da Educação, Camilo Santana, disse que um professor não pode se formar sem ter a experiência prática na sala de aula.

O que aconteceu

Camilo citou dados do último Enade, avaliação que mede o desempenho dos estudantes no ensino superior, para dizer que os cursos de licenciatura ficaram abaixo da nota 5 de uma escala de 0 a 10. O ministro disse que a pasta discute o assunto em um grupo de trabalho com representantes de universidades públicas e privadas.