Período regencial no Brasil: como foi a turbulenta transição entre reinados

Isso ocorreu quase três meses depois. Apenas um dos integrantes da regência provisória, brigadeiro Francisco de Lima e Silva, foi mantido no cargo. O triunvirato governou o país por cerca de quatro anos, quando uma reforma constitucional - o Ato Adicional de 1834 - instituiu a regência una, para a qual foi realizada eleição em 1835. Diogo Feijó, ministro da Justiça do início do período regencial, foi escolhido como novo e único regente.

Essa primeira fase foi marcada, dentre outras coisas, pelo avanço da corrente liberal, vitoriosa em sua luta contra o centralismo político de D. Pedro 1°, e pelo equilíbrio político na composição da regência - tanto a provisória como a permanente. O fortalecimento dos setores liberais garantiu diversas mudanças importantes, dentre as quais a mais significativa, pelos resultados que teve na vida política do país, foi a aprovação do Ato Adicional de 1834.

Fase da regência una

O Ato Adicional foi aprovado por uma Câmara dos Deputados renovada pela eleição legislativa de 1833, que levou ao avanço da corrente liberal moderada e ao relativo isolamento das propostas conservadores e liberais radicais. Daí, portanto, o caráter das mudanças instituídas.

O Ato Adicional transformou a regência trina em una e concedeu amplos poderes para as Assembleias Provinciais. Era, assim, a expressão da nova correlação de forças, na medida em que aumentava o poder local, ao mesmo tempo em que buscava conservar certo equilíbrio político, concentrando o poder central nas mãos de um só regente.

O primeiro regente eleito nessa fase foi Diogo Feijó, que assumiu o cargo em 1835. Seu governo foi marcado pelo aprofundamento das disputas políticas. A divisão do poder só fez aumentar as agitações nas províncias, mostrando que as mudanças instituídas em 1834 na composição da regência não haviam surtido efeito. Ficou evidente, então, toda a fragilidade que cercava a concentração do poder central, de um lado, à concessão de prerrogativas às províncias, de outro. Pelos quatro cantos do país surgiam disputas pelo poder local.