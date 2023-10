São Francisco de Assis: padroeiro dos animais foi soldado e 'batizou' papa

Ecologia integral. "Acredito que ele estava muito preocupado com o mundo. Com as pessoas, com os pobres, com as criaturas. Ele, então, compõe o chamado cântico das criaturas, em que chama o sol e a lua de irmãos. Ele tem carinho pela criação de Deus. E o que a gente percebe é que ele vive bem a relação com a natureza. É o que chamamos hoje de ecologia integral. É por isso que ele é considerado padroeiro dos animais", explicou Junior Vasconcelos do Amaral.

Há, inclusive, um episódio em que ele teria se encontrado com um lobo feroz, que se acalma na presença dele. Existe a contemplação da criação e o contato de Francisco com a criação. O olhar profundo dele com a realidade da vida, a realidade de todas as coisas.

Felipe Cosme Damião Sobrinho, padre

Força no Brasil

Francisco viveu pouco, cerca de 44 anos. Ele morreu em 1226. Em 1228, pouco menos de dois anos após a morte, foi canonizado. No Brasil, o santo era forte entre os padres portugueses que vieram catequizar os povos indígenas.

"Os primeiros evangelizadores foram os franciscanos. O primeiro a presidir uma missa no Brasil foi Henrique de Coimbra, um franciscano. E, lógico, que na ocupação sistemática, cada ordem religiosa foi se destacando. Não podemos esquecer do trabalho dos jesuítas com os [povos] indígenas, mas os franciscanos estão desde o início do Brasil colônia", pontuou Cosme Damião Sobrinho.

Em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, uma das igrejas mais conhecidas do país é dedicada a São Francisco de Assis. Trata-se da edificação localizada na Lagoa da Pampulha, projetada por ninguém menos que Oscar Niemeyer.