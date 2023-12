Negros dão mais importância à educação do que brancos no Brasil, diz estudo

Historicamente, os negros têm um ponto de partida desprivilegiado e, por isso, estão mais atentos à importância do estudo e do bem-estar financeiro como fatores para uma vida melhor no futuro. Essa desigualdade também se reflete na preocupação com a saúde, por exemplo. Eles estão correndo atrás.

Valeria Rodrigues, sócia diretora da Shopper Experience e membro da HSR

Sou biólogo e sempre trabalhei em laboratórios e hospitais. Em várias ocasiões, eu era o único negro no meu ambiente de trabalho. Hoje, há um esforço geral para aumentar a diversidade. Se eu falar que nada mudou, jogo no lixo uma luta de décadas. Mas acho que as mudanças precisam ser maiores e mais rápidas.

José Henrique Lemos, professor e membro do movimento Uneafro