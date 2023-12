SP retém verbas de educação básica há 5 anos; Tarcísio quer mais cortes

A Secretaria Estadual de Educação nega irregularidade. Em nota, afirma que "todos os valores recebidos do Fundeb foram devidamente aplicados e as suas contas prestadas pela secretaria aos órgãos competentes", ao contrário do que aponta o Ministério Público de Contas.

"Educação não é prioridade"

Renato Feder, secretário da Educação, e Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo Imagem: Ciete Silverio/Divulgação

O MPC pediu ao Tribunal de Contas que recomendasse à Assembleia Legislativa a rejeição das contas do governo. "Há cinco anos consecutivos o MPC-SP tem emitido pareceres desfavoráveis às contas do governador por causa de déficit de aplicação no Fundeb e desvio bilionário para pagamento de inativos", diz Élida Graziane, procuradora do MP de Contas e professora de Contas Publicas da FGV-SP.

O TCE, no entanto, nunca fez isso e a Alesp sempre aprovou as contas do governo. "Há um efeito inercial em aceitar e acomodar esses déficits em educação", diz a procuradora.