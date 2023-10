Entenda proposta de Tarcísio para diminuir investimento em educação

O mundo viveu uma pandemia e nós não sabíamos como nos defender disso. Nesse período, muitas cirurgias de várias complexidades ficaram represadas, porque a saúde se dedicou a lutar para salvar vidas. A possibilidade de remanejamento desses 5%, não quer dizer que será uma regra, mas uma oportunidade para o governo priorizar a ajuda para os municípios que não conseguem custear a saúde sozinhos e estão colapsando.

Jorge Wilson (PL), líder do governo na Alesp

A PEC representa um verdadeiro crime, um atentado contra a educação pública, que já tem falta de recursos, é sucateada e mal paga o piso do magistério. Essa proposta vai retirar quase R$ 10 bilhões por ano da educação. Vamos nos organizar para deter a retirada de 5% do orçamento da educação, que foi uma conquista histórica na constituinte estadual em 1989 aqui na Assembleia Legislativa.

Carlos Giannazi, deputado estadual pelo PSOL

Não vai ter alteração fundamental no orçamento da educação, porque hoje estamos com 30% do orçamento voltado para educação, mas, desses 30%, cerca de 5% é para pagamento de inativos e pensionistas. A partir do ano que vem esse montante não será mais pago pela educação. Então, não há redução prática no orçamento da educação, da operação, porque os 25% que são usados hoje serão mantidos.

Lucas Bove, deputado estadual pelo PL e vice-presidente da Comissão de Educação

Trâmite na Alesp

O texto foi enviado na terça-feira (17) à noite pelo governador e agora deve ser analisado e deliberado por comissões como a CCJ (Constituição, Justiça e Redação). Em seguida, o grupo de educação também analisa o documento.

A expectativa de deputados é que o texto está favorável para ser aprovado — a oposição nega. "Tem que ter unidade, porque é uma pauta conjunta com os municípios. Os prefeitos com os vereadores estão clamando por apoio e ajuda", afirmou o líder do governo ao UOL.