Prouni vai oferecer 402 mil bolsas; candidatos já podem consultar vagas

Para concorrer a uma das bolsas, os candidatos devem cumprir alguns critérios, entre eles o de renda. Nessa edição, os cursos de direito e de medicina tiveram um aumento no número de vagas — 18,8 mil e 1,8 mil, respectivamente. São Paulo, Minas Gerais e Paraná são estados com maior oferta de bolsas.

As vagas de bolsas integrais são voltadas a candidatos com renda familiar mensal per capita de até 1,5 salário mínimo. Já as parciais aceitam estudantes com renda familiar que não exceda o valor de três salários mínimos.

Além da renda, o candidato deve ter participado do Enem 2022 ou 2023 e ter obtido uma média de 450 pontos. Para participar do Prouni, o estudante não pode ter tirado nota zero na redação.

Calendário Prouni 2024