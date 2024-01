Sem a presença de Lula, Conferência Nacional de Educação começa em Brasília

Além do ministro da Educação, a conferência contou com a presença do coordenador do FNE (Fórum Nacional de Educação), Heleno Araújo. Diversas autoridades da sociedade e da comunidade acadêmica também estiveram no local.

O objetivo da Conae é identificar problemas e necessidades educacionais. A Conae também busca montar referências para orientar a formulação e implementação dos planos de educação estaduais, distrital e municipais. O tema desta edição é "Plano Nacional de Educação 2024-2034: política de Estado para garantia da educação como direito humano com justiça social e desenvolvimento socioambiental sustentável".

Investimentos caíram apesar da proposta do último plano

O último Plano Nacional de Educação foi aprovado em 2014. Na ocasião, foi definido que o país deveria investir, pelo menos, 10% de seu Produto Interno Bruto (PIB) no setor.