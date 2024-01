Infraestrutura e dinheiro na escola são prioridades, diz Fórum da Educação

Naquele ano, o país investia 6% do PIB na educação. No entanto, em 2022, esse índice caiu para 5%, em um sentido inverso à determinação da lei, destacou Heleno Araújo. "Ou seja, o plano disse uma coisa, e a prática ficou em outra, o inverso. Então, para tentar chegar nessas condições, a gente aponta buscar mais recursos: fundo social do pré-sal, taxar os super-ricos", sugeriu.

Escola em tempo integral fora da escola. O coordenador do Fórum Nacional de Educação diz que a escola de tempo integral não precisa reunir todas as atividades do contraturno dentro de suas dependências. O temor é que uma escola comum, que atende alunos em três turnos, se transforme numa unidade de tempo integral que atende estudantes apenas em um turno. "Aí, não cabe todo mundo", reclama ele.

A solução, para Heleno Araújo, seria dar aulas pela manhã e colocar as atividades extras vespertinas fora da escola, usando teatros e outras instalações da cidade. Segundo ele, isso liberaria o espaço para os alunos do turno vespertino estudarem o currículo tradicional e fazerem as atividades extras pela manhã.

"Tempo integral não quer dizer dentro da escola", afirmou o professor. "O município tem um teatro, ginásio de esportes e outros espaços", destacou.

O coordenador do Fórum Nacional da Educação não concorda com o uso dos indicadores Ideb, do Ministério da Educação (MEC), e Pisa, da OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico), para medir a qualidade da educação. Para ele, o melhor seria desenvolver um conjunto de indicadores previstos, mas ainda não criados, no Sistema Nacional de Avaliação Básica. "Lá tem vários indicadores. Ele nem foi elaborado ainda", disse.

A conferência reúne profissionais e especialistas em educação para formular sugestões para o 3º Plano Nacional de Educação. O novo plano deve ser utilizado entre 2024 e 2034.