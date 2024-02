Ano bissexto: como surgiu e por que tem o dia 29 de fevereiro em 2024?

A conta é de 365 dias e aproximadamente seis horas. Essas horas acumuladas a cada quatro anos, portanto, somam 24h.

O dia "extra" é incluído no mês de fevereiro: 29.

Os anos bissextos, como é o caso de 2024, servem para arredondar o calendário.

Teria algum problema se não tivesse?

Sem o ajuste com as horas corrigidas, o calendário poderia ficar, com o passar dos anos, defasado.

O dia em que se comemora o início da primavera, por exemplo, poderia passar a não coincidir com o evento comemorado.