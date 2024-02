Nossa Senhora da Cabeça: conheça santa que apareceu em 'Bom Dia, Verônica'

A santa é celebrada todo dia 12 de agosto, remontando à data da sua primeira aparição.

A representação de Nossa Senhora da Cabeça varia ao redor do mundo. Na Espanha, ela é representada com pele escura, enquanto no Brasil é mais comum imagens que mostram a santa com pele branca.

A outra "Santa Cabeça"

A santa venerada na Espanha não é a única com o título de "Santa Cabeça". No Brasil, a história de Nossa Senhora de Santa Cabeça remonta a cerca de 1829, quando dois pescadores, nas águas do rio Tietê, encontraram em suas redes a cabeça de uma imagem de Nossa Senhora. As informações são do Santuário Diocesano de Nossa Senhora de Santa Cabeça.

Imagem da Santa Cabeça no Santuário Diocesano, em Cachoeira Paulista (SP) Imagem: J. P. Marques/Wikimedia Commons

Sem saber o que fazer com a descoberta, os pescadores presentearam José Corrêa, um comerciante gaúcho a caminho do Rio de Janeiro, que, ao passar pelo bairro do Paiol, pertencente à Paróquia de Silveiras, ofereceu-a a Joana de Oliveira. Esta senhora, com respeito e devoção, guardou a relíquia.