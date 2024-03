Livros apócrifos: por que evangélicos rejeitam parte da Bíblia de católicos

Livros possuem valor histórico

Apesar de não serem canônicos para os evangélicos, os livros possuem um valor histórico e são estudados em seminários protestantes. São considerados não autoritativos "por não se encaixarem no ethos protestante de se basear nas fontes originais", explica o pastor presbiteriano e mestre em teologia, Paulo Won.

Até porque o estudo contextual dessa época é muito importante para o desenvolvimento daquilo que nós vamos ver no Novo Testamento com o surgimento dos fariseus, dos saduceus e dos essênios.

Won

Quais são os livros rejeitados

Tobias e Judite, segundo Zangari, são novelas de personagens do Israel pré-exílico. O enredo de Tobias, por exemplo, tem características de um texto romântico. Um dos dilemas de Tobias é que seu pai, Tobit, ordenou que ele se casasse com alguém de sua descendência e a única opção seria sua prima Sara, jovem que teria ficado viúva de 7 maridos. Mesmo com medo, Tobias seguiu as orientações do anjo Rafael e não morreu durante a noite de núpcias como os outros.

Macabeus são livros mais recentes, da primeira metade do século 1 a.C. Eles contam a história da disputa e vitória do povo hebreu contra o Antíoco 4° Epífanes, imperador assírio, e tratam da ressurreição e da tradição de rezar pelos mortos.