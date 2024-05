Enem 2024 será aplicado em 3 e 10 de novembro; veja como se inscrever

O Enem será composto de quatro provas objetivas (duas em cada dia) e uma redação. No primeiro dia, serão aplicadas as provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Redação e Ciências Humanas e suas Tecnologias. A aplicação terá 5 horas e 30 minutos de duração (das 13h30 às 19h). No segundo dia, serão aplicadas as provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias. A aplicação terá 5 horas de duração (das 13h30 às 18h30).

Ao todo, serão 180 questões (90 em cada dia). A divulgação do gabarito está programada para 20 de novembro e a do resultado da prova para o dia 13 de janeiro de 2025.

A prova é a principal porta de entrada para universidades federais, além de algumas estaduais e privadas. Também serve de método para conseguir bolsas de estudo e financiamento em instituições particulares, como o ProUni( Programa Universidade Para Todos) e o Fies (Fundo de Financiamento Estudantil).