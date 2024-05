Pode comer carne no Corpus Christi? O que a tradição recomenda consumir?

Quando é o dia de Corpus Christi?

A comemoração ocorre exatamente 60 dias após a Páscoa. Em 2024, será comemorado no dia 30 de maio. Oficialmente, a data é um ponto facultativo nacional, no qual cada cidade determina se adota o feriado. Veja aqui as capitais onde se folga no dia de Corpus Christi.

O Corpus Christi cai sempre em uma quinta-feira. Isso ocorre porque a contabilização dos dias para definir a data do Corpus Christi é fixa nos dias da semana: como a Páscoa - ponto de referência inicial - ocorre sempre no domingo, 60 dias depois será sempre uma quinta-feira.

O Feriado tem relação com a Quinta-feira Santa. Segundo a tradição católica, a Santa Ceia, reunião de Jesus Cristo com seus doze apóstolos, ocorreu em uma quinta-feira.

O que se comemora e o que comer no Corpus Christi?

A data celebra o sacramento de Jesus Cristo. Como retoma a Última Ceia, neste dia, a tradição sugere o consumo de um pedaço de pão (na missa, celebrado pela hóstia) e um pouco de vinho, que representam o corpo e o sangue de Cristo, respectivamente.