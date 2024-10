Dia de Nossa Senhora Aparecida: a história da santa padroeira do Brasil

O feriado de 12 de outubro

Embora a descoberta da imagem tenha ocorrido em outubro de 1717, o dia 12 de outubro foi oficializado como a data de celebração em 1930, quando Nossa Senhora Aparecida foi proclamada padroeira do Brasil. Eventos históricos. A data também coincide com a chegada de Cristóvão Colombo à América, em 12 de outubro de 1492, e com a aclamação de Dom Pedro I como imperador do Brasil, em 1822.

Oração a Nossa Senhora Aparecida

"Ó Maria Santíssima, pelos méritos de Nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhai inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis; consagro-vos a minha língua para que sempre vos louve e propague a vossa devoção; consagro-vos o meu coração, para que, depois de Deus, vos ame sobre todas as coisas.

Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por Mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas; acolhei-me debaixo de vossa proteção; socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda eternidade. Assim seja!"