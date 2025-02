Terror dos primos? Estes irmãos passaram em medicina em faculdades públicas

Foi Carolina quem abriu os caminhos. Ela fez três anos de cursinho e teve a certeza de qual carreira queria seguir apenas no último deles. "Houve influência dos meus pais para escolher medicina como uma carreira estável, no começo", afirma ao UOL. Hoje, já formada, ela tem certeza de que marcou a opção certa no vestibular.

Já Matheus e Gabriela, que são gêmeos, se prepararam ao longo de quatro anos de cursinho.

Matheus sonhava com engenharia, pela facilidade que tinha com exatas. Mas a aprovação na Politécnica, também da USP, no final do primeiro ano de cursinho, não o convenceu. "Decidi não me matricular. Depois, segui estudando por mais três anos. No último, em 2021, fui aprovado em medicina na USP Pinheiros", lembra ele.

Gabriela sonhava com a medicina quando criança, mas o desejo foi se perdendo com o passar dos anos escolares e retomado no fim do ensino médio. "Foi quando a Carol conquistou a vaga na Unifesp", lembra ela.

Foi inspirador ter alguém por perto, que dividia o quarto comigo, mostrando que esse sonho era possível, com muita dedicação. Gabriela Kim

Esther, a mais nova entre os quatro, conseguiu ser aprovada na Unicamp após um ano de cursinho. Ela nunca sonhou com um curso específico, só tinha certeza do que não queria.