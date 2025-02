Aos 27, ela alcançou nota para entrar em medicina em 86 faculdades públicas

Foi isso o que aconteceu com Maria Clara Lopes Rolim, 27, natural de Sorocaba (SP) e que mora no Rio de Janeiro há dez anos. Ela conseguiu nota no Enem suficiente para entrar em 86 das 88 faculdades públicas disponíveis no Sisu, o sistema de seleção do governo federal.

Em busca de uma das vagas de ampla concorrência (sem cotas), ela só não atingiu a nota de corte para a Universidade Estadual de Maringá e a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab).

Mudança de rota

Maria Clara já era formada em artes cênicas pela CAL (Casa de Artes de Laranjeiras) e em relações internacionais pela UFRJ, graduações que ela cursou em paralelo entre 2015 e 2019. Ela escolheu mudar de área durante a pandemia.

Em 2020, Maria Clara estava com uma peça em cartaz, mas o teatro fechou. A gravação de uma websérie em que ela também estava envolvida foi paralisada e o estágio em uma empresa de petróleo e gás já tinha se encerrado.