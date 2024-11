Enem 2024 começa hoje como teste de força do Pé-de-Meia para governo Lula

Entre os concluintes do ensino médio, o crescimento foi de 15% em comparação com a edição do ano passado. Segundo dados do Inep, órgão responsável pelo Enem, 14 estados registraram a inscrição de 100% dos alunos de escola pública. São Paulo tem 79,87% dos estudantes da rede pública inscritos.

O aumento de inscritos no exame é uma prioridade do governo Lula. Foi em 2009, no segundo mandato do petista, que o Enem passou a ter "peso" de vestibular. Na gestão de Jair Bolsonaro (PL), o Enem passou por diferentes turbulência e registrou o menor número de participantes em 17 anos — 3,4 milhões em 2022.

A expectativa interna no MEC e no Inep é que o programa também pode ajudar a barrar a taxa de abstenção. Em 2023, 32% dos inscritos deixaram de fazer o exame, que é considerado a principal porta de entrada para o ensino superior. "O gargalo é o ingresso nas universidades. Quem presta o exame tem o desejo de acessar o ensino superior, mas se as barreiras são altas, muitas vezes você desiste de fazer a prova", afirma Reynaldo Fernandes, ex-presidente do Inep, órgão responsável pelo Enem.

Caso os dados sejam positivos, o feito será do programa, diz o presidente do Consed, conselho que reúne secretários estaduais de educação, Vitor de Angelo. "É muito improvável que a gente atribua a outra causa, porque a grande novidade é o Pé-de-Meia", afirma ele, que também é secretário de Educação do Espírito Santo.

Especialistas alertam, entretanto, que o governo não deve se apoiar apenas ao programa para aumentar as taxas de inscrição no Enem. "O Pé-de-Meia ataca a infrequência na escola, mas não a causa dessa ausência. Ele deve ser limitado no tempo até pela sustentabilidade financeira e é preciso criar, ao longo prazo, políticas públicas perenes que ataquem os problemas da educação no Brasil", afirma o presidente do Consed.

A falta de metas claras para redução da evasão escolar é um sinal vermelho, afirma João Marcelo Borges, gerente de pesquisa e inovação do Instituto Unibanco. "É na evasão que a gente tem que buscar o impacto dele", diz.