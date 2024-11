Enem 2024: Provas são iniciadas e candidatos têm até 19h

O primeiro dia de aplicação do Enem 2024 teve início às 13h30. Os candidatos têm até 19h para concluírem o exame, que é considerado a principal porta de entrada para o ensino superior.

O que aconteceu

A edição deste ano será usada como um teste de força do programa Pé-de-Meia. O governo Lula (PT) vai dar R$ 200 para alunos da 3ª série do ensino médio que se inscreverem e participarem dos dois dias da prova. Mais de 4,32 milhões de pessoas se inscreveram no exame — um aumento em relação aos últimos anos, mas distante do recorde, 8,4 milhões.

O aumento de inscritos no exame é uma prioridade do atual governo. Foi em 2009, no segundo mandato do petista, que o Enem passou a ter "peso" de vestibular. Na gestão de Jair Bolsonaro (PL), o Enem passou por diferentes turbulência e registrou o menor número de participantes em 17 anos — 3,4 milhões em 2022.