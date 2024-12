Criação da Coca ou comunista? Por que o Papai Noel veste vermelho

Apesar de celebrar a festividade há séculos, a figura do senhor barbudo de roupa vermelha e branca só começou a ser difundida na década de 1930.

Em 1823, o professor americano Clement Clarke Moore publicou anonimamente o poema The Night Before Christmas (A noite da Véspera de Natal, em tradução livre para português), No texto, ele descrevia um velhinho bochechudo que viajava de trenó e entrava na casa das pessoas por uma chaminé.

No fim do século 19, o Noel foi representado em forma de desenho, com uma roupa tradicional de inverno marrom ou verde-escura. A vestimenta mudou quando o cartunista alemão Thomas Nast foi deixando as roupas com as cores vermelha e branca, e ganhou ainda mais força quando apareceu na revista Harper's Weekly, em 1886.

Além do desenho, Nast também criou a parte da lenda que dizia que o personagem morava no Polo Norte. Então, a partir daí, vários artistas idealizaram versões próprias de Noel.

Depois de 45 anos, a Coca-Cola usou as cores vermelho e branco, aproveitando que elas pertencem ao seu logo. A campanha publicitária que utilizou dessa imagem do Papai Noel buscava representar um homem mais caloroso, amigável, que fez um grande sucesso ao redor do mundo.